Genoa - Roma maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Milli futbolcu Zeki Çelik'in formasını giydiği Roma, İtalya Birinci Futbol Ligi'nin (Serie A) 6. haftasında deplasmanda Genoa ile karşılaşacak. Zorlu mücadele TSİ 21:45'te başlayacak.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 28.09.2023 - 11:25
Genoa - Roma maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
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İtalya Serie A'da 6. hafta heyecanı yaşanıyor.

Jose Mourinho yönetimindeki Roma, deplasmanda Alberto Gilardino'nun ekibi Genoa ile karşı karşıya gelecek.

GENOA - ROMA MAÇI SAAT KAÇTA?

Luigi Ferraris Stadyumu'nda oynanacak mücadele TSİ 21:45'te başlayacak.

GENOA - ROMA MAÇI HANGİ KANALDA?

İtalyan hakem Daniele Orsato'nun yöneteceği karşılaşma S Sport 2 kanalından naklen yayımlanacak.

Roma, ligde oynadığı son maçta deplasmanda karşılaştığı Torino ile 1-1 berabere kalmıştı.

Genoa ise Lecce deplasmanından 1-0'lık yenilgi ile ayrılmıştı.


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