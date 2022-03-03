Gheorghe Popescu'dan Morutan ve Cicaldau sözleri: İçimi acıtıyor...
Galatasaray'ın efsane oyuncularından Gheorghe Popescu, sarı-kırmızılı takımda forma giyen Morutan ve Cicaldau hakkında konuştu. Popescu, "Morutan ve Cicaldau, umarım Galatasaray'da güzel işler başarır. Başarısız olduklarını görmek canımı acıtıyor" dedi.
Galatasaray'ın efsane oyuncuları arasında yer alan Gheorghe Popescu, sarı-kırmızılı takımda forma giyen Olimpiu Morutan ve Alexandru Cicaldau'nun durumu hakkında açıklamalarda bulundu.
Digisport'a konuşan Popescu, "Galatasaray'da Fatih Terim ayrıldıktan sonra ekipte kimler kaldı bilmiyorum. Terim oradayken onunla görüşmüştüm" dedi.
"BAŞARISIZ OLDUKLARINI GÖRMEK CANIMI ACITIYOR"
Popescu, Morutan ve Cicaldau için de konuştu ve "Morutan ve Cicaldau için umutlu olduklarını söyleyebilirim. Bir yabancı oyuncu transfer edilince böyle oluyor. Barcelona'ya transfer olduğumda Cruyy bana, 'Seni buraya fark yaratman için getirdim, bir yabancı oyuncu olarak yap yapman gereken bu' söylediğini hatırlıyorum. Morutan ve Cicaldau, umarım Galatasaray'da güzel işler başarır. Başarısız olduklarını görmek canımı acıtıyor" ifadelerini kullandı.
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