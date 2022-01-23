Göztepe Kulübü Başkan Vekili Talat Papatya: "Daha yolumuz çok uzun"
Göztepe'nin kulüp başkan vekili Talat Papatya, sarı-kırmızılı takımın ligdeki performansına dair açıklamalarda bulundu. Papatya, "Milli maç arasına keyifle giriyoruz, tadını çıkartacağız ama 2 gün sonra kaldığımız yerden devam etmek için var gücümüzle çalışmaya devam edeceğiz" dedi.
Spor Toto Süper Lig'de son 4 maçından galibiyetle ayrılan Göztepe'nin kulüp başkan vekili Talat Papatya, lige verilen araya keyifle girdiklerini ancak 2 gün sonra kaldıkları yerden devam etmek için çalışmalara yeniden başlayacaklarını bildirdi.
Papatya, yaptığı açıklamada, Medipol Başakşehir karşılaşmasında olumsuz hava şartlarının maçın önüne geçmesi beklenirken, oyuncuların performansının müsabakaya damga vurduğunu belirtti.
Haklı galibiyet serilerine bir yenisini daha ekledikleri için çok mutlu olduklarını aktaran Papatya, şunları kaydetti:
"Oynayan oynamayan tüm oyuncularımızı canıgönülden kutluyorum. Marifet iltifata tabidir. Teknik-taktik açıdan her geçen gün takımı bir ileri seviyeye taşıyan hocamızın maç sonu tevazu ve asalet timsali açıklamalarından dolayı da özellikle tebrik ve teşekkür etmek isterim. Tabii ki yardımcı hocalarımızın büyük emeklerini de unutmuyoruz. Milli maç arasına keyifle giriyoruz, tadını çıkartacağız ama 2 gün sonra kaldığımız yerden devam etmek için var gücümüzle çalışmaya devam edeceğiz. Daha yolumuz çok uzun. O yolda tüm camiamızla gururla ve İzmir'imize yakışan bir şekilde yürüyüşümüzü sürdüreceğiz."
Video Haberler
- Polis esnafı tekme tokat dövdü!
- Kaldırımda yürürken üzerine kar kütlesi düştü
- A101 işçisi anlattı: 'Tasarruf' deyip, böyle zulmettiler
- Taksici turiste yaşattığı dehşeti böyle savundu!
- Emin Çapa canlı yayında isyan etti
- O sözlerden sonra gelen telefonu açıkladı
- Arnavutluk Başbakanı bozuldu
- 15 saattir aç susuz bekliyorlar
- Hamile hemşireyi darbetmişlerdi: Görüntüler ortaya çıktı
- A Haber yayınında skandal
En Çok Okunan Haberler
- Nef Stadyumu'nun zemini, derbiye hazır
- Beşiktaş'tan Josef de Souza açıklaması
- RTÜK'ten 'magazin programları' adımı
- Süper Lig'de yılın ilk derbisi!
- Kalıp yargılar ve kadınlar
- 'Cumhurbaşkanına hakaret' maddesi için harekete geçildi
- Polis esnafı tekme tokat dövdü!
- Altınordu'da düşüş sürüyor
- Sezen Aksu'nun şiirine Genco Erkal'dan destek
- Ankara Barosu'ndan Sedef Kabaş tepkisi