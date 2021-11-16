Hakan Çalhanoğlu: Milan'dayken de Inter'in değerini biliyordum
Inter'de forma giyen milli futbolcu Hakan Çalhanoğlu, yaz transfer döneminde Milan'dan Inter'e transfer olma kararına dair açıklamalarda bulundu. Çalhanoğlu, "Milan'dayken de Inter'in değerini biliyordum" dedi.
Inter'de forma giyen milli futbolcu Hakan Çalhanoğlu, yaz transfer döneminde Milan'dan Inter'e transfer olma kararı ile ilgili açıklamada bulundu.
"INTER'IN DEĞERİNİ BİLİYORDUM"
Katıldığı podcast yayınında konuşan Çalhanoğlu, "Milan'dayken de Inter'in değerini biliyordum. Milan formasıyla birçok derbi kaybettim. Inter'de yönetim beni ciddi bir şekilde istedi" dedi.
"INTER DOĞRU SEÇİMDİ"
Yaz transfer döneminde Inter'in menajeri Simone Inzaghi ile iletişimde olduğunu aktaran milli futbolcu, "Geleceğime dair Inzaghi'den telefonlar aldım. O zaman kendime Inter'in doğru bir seçim olduğunu söyledim" dedi.
"HARİKA BİR ŞEKİLDE KARŞILANDIM"
Simone Inzaghi'nin Lazio'da olduğu dönemde tanıştıklarını aktaran Çalhanoğlu, "Inzaghi'yi Lazio'nun teknik direktörü olduğu dönemden de tanıyordum. 3-5-2 sistemini çok beğendim ve aramızdaki duygu hemen ortaya çıktı. Genoa'ya attığım golü ise asla unutamam. Harika bir şekilde karşılandım, burada bir aile gibiyiz" ifadelerini kullandı.
EN İYİ ARKADAŞLARINI AÇIKLADI
Takımdaki en iyi arkadaşlarının Dumfries ve De Vrij olduğunu söyleyen milli futbolcu, Inter'de bu sezon 12 maçta forma giydi ve 2 gol, 2 asist ile takımına katkıda bulundu.
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