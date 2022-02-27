İbrahim Çolak Dünya Kupası'nda altın madalya kazandı
Jimnastikte, Türkiye'nin ilk Dünya ve Avrupa şampiyonu olan İzmirli sporcu İbrahim Çolak, 2022 yılına madalya ile başladı.
Milli sporcu İbrahim Çolak, Cottbus Artistik Jimnastik Dünya Kupası'nda halka aletinde altın madalya kazandı.
Türkiye Jimnastik Federasyonu'ndan yapılan açıklamaya göre, Almanya'nın Cottbus şehrinde düzenlenen şampiyonanın halka aleti finalinde İbrahim Çolak başarılı bir performans ortaya koydu.
İbrahim elde ettiği 14.733 puanla şampiyon olarak altın madalyanın sahibi oldu.
Halka aletinde finalde mücadele eden bir diğer milli sporcu Adem Asil ise 4. sırayı aldı.
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