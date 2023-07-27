İbrahim Hatipoğlu'ndan Selahattin Baki'ye yanıt
GSYİAD Başkanı İbrahim Hatipoğlu, Fenerbahçe Yönetim Kurulu Üyesi Selahattin Baki'nin, "Galatasaray, özel uçakla getirdiği Szymankski'ye tesislerinde hocasıyla toplantı yaptırdı. Bir kez daha karşı karşıya gelirsek Florya'nın kalbinden oyuncuyu alır geliriz" sözlerine yanıt verdi.
GSYİAD Başkanı İbrahim Hatipoğlu'ndan Fenerbahçe Yönetim Kurulu Üyesi Selahattin Baki'nin açıklamalarına yanıt geldi.
Baki'nin, Zimbru maçı sonrası "Galatasaray, özel uçakla getirdiği Szymankski'ye tesislerinde hocasıyla toplantı yaptırdı. Bir kez daha karşı karşıya gelirsek Florya'nın kalbinden oyuncuyu alır geliriz" sözlerine Hatipoğlu yanıt verdi.
"ANCAK MOLOZLARI ALABİLİRLER"
İbrahim Hatipoğlu açıklamasında, "Aynı yollardan geçmediğimiz ve benzer başarılarımızın da olmadığı, üstüne üstlük rütbelerimizin de farklı olduğu adı geçenler, Florya'dan ancak inşaat sırasında molozları alabilirler..." sözlerini kullandı.
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