İbrahim Üzülmez'in yardımcısı Ümit Şahin'den dikkat çeken Beşiktaş paylaşımı
Adı Beşiktaş ile anılan İbrahim Üzülmez için yardımcısı Ümit Şahin'den sürpriz bir Beşiktaş paylaşımı geldi. Şahin, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda "Loading (Yükleniyor)" ifadesini kullandı.
Beşiktaş'ta yeni teknik direktörün kim olacağı merak konusuyken, İbrahim Üzülmez'in yardımcısı Ümit Şahin'den bir paylaşım geldi.
Ümit Şahin, Instagram hesabından İbrahim Üzülmez'in Vodafone Park'taki bir fotoğrafını paylaşarak 'Loading' (Yükleniyor) ifadesini kullandı.
Anlaşma sağlanması durumunda Beşiktaş'ta sezon sonuna kadar takımı İbrahim Üzülmez çalıştıracak. Üzülmez sezon sonunda ise Şenol Güneş'in ekibinde yer alacak.
Beşiktaş'ın eski kaptanlarından İbrahim Üzülmez son olarak 2019-20 sezonunda Ankaragücü'nde görev yapmıştı. 48 yaşındaki Üzülmez kariyeri boyunca Elazığspor, Gençlerbirliği, Gaziantepspor, Çaykur Rizespor ve Bursaspor'u da çalıştırdı.
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