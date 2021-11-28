İlkay Gündoğan'ın "Altın Top" favorisi Lewandowski
Manchester City'nin Türk asıllı Alman oyuncusu İlkay Gündoğan, 2021 Altın Top (Ballon d'Or) ödülünü, Bayern Münih'in yıldızı Robert Lewandowski'nin hak ettiğini söyledi.
İngiltere Premier Lig ekiplerinden Manchester City'nin Türk asıllı Alman oyuncusu İlkay Gündoğan, 2021 Altın Top (Ballon d'Or) ödülünü, Bayern Münih'in Polonyalı yıldızı Robert Lewandowski'nin kazanmayı hak ettiğini söyledi.
İrlanda basınına konuşan 31 yaşındaki oyuncu, bir dönem Borussia Dortmund'da beraber forma giydiği eski takım arkadaşının, son dönemde performansında büyük çıkış yakaladığını belirterek, "Dürüst olmak gerekirse, Altın Top'u Lewandowski hak ediyor. Onun ne kadar harika ve kendini işine adayan bir oyuncu olduğunu zaten Dortmund'dan biliyorum." değerlendirmesinde bulundu.
İlkay Gündoğan, geçen yıl pandemi nedeniyle iptal edilen Altın Top ödülünü yine Lewandowski'nin kazanmayı hak ettiğini de ifade etti.
Geçen sezon Bundesliga'da 41 kez ağları sarsarak eski yıldız futbolcu Gerd Müller'in ligde en çok gol atan oyuncu rekorunu kıran Robert Lewandowski, bu sezon da istikrarını sürdürüyor.
Bayern Münih formasıyla tüm kulvarlarda 20 karşılaşmada 25 kez fileleri havalandıran Lewandowski, 2021 yılı içinde Polonya Milli Takımı'nda ise 11 gole imza attı.
France Football dergisi tarafından verilecek ödülün sahibi, yarın belli olacak.
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