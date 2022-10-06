Inter'den, Hakan Çalhanoğlu'na yeni sözleşme!
İtalya Birinci Futbol Ligi (Serie A) ekibi Inter'in, 2024 yılında sona erecek sözleşmesini uzatmak için milli futbolcu Hakan Çalhanoğlu ile görüşeceği belirtildi.
Inter, milli futbolcu Hakan Çalhanoğlu ile yeni sözleşme için harekete geçiyor.
İtalyan basınında yer alan haberde, Milano temsilcisinin, Katar'daki Dünya Kupası sırasında Hakan'ın temsilcisi ile yeni sözleşme için bir araya geleceği belirtildi.
INTER SÜRPRİZ İSTEMİYOR
28 yaşındaki futbolcunun 2024 yılına kadar sözleşmesi olmasına rağmen Inter'in kötü sürprizlerden kaçınmak adına yeni kontrat hamlesini erken yapmak istediği aktarıldı.
Inter'in, şu an yıllık 5 milyon Euro kazanan milli futbolcumuz ile ekonomik olarak anlaşma sağlaması gerektiği vurgulandı.
Hakan Çalhanoğlu'nun yaz aylarında Premier Lig temsilcileri Everton, Nottingham Forest ve Newcastle United'dan teklifler aldığı ancak Inter'de kalmak için bu teklifleri geri çevirdiğinin hatırlatıldı.
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