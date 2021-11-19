İnternet üzerinden bedava maç izleyenlere kötü haber
İnternet üzerinden bedava maç izleme devri bitiyor. TFF Başkanının kararıyla korsan yayın yapan sitelere erişim engeli getirilebilecek.
Futbolda korsan yayıncılıkla mücadele için önemli bir adım atıldı. Yurt içi ve yurt dışındaki maçları internet üzerinden illegal yayınlayan sitelere erişim engeli cezası geliyor. Yayın hakkı olmadığı halde futbol maçlarını izleyicilere sunan uygulama ve siteleri takip etmek için Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) bünyesinde yeni birimler kurulacak.
TBMM'ye sunulan yeni torba yasa teklifinde yer alan maddeye göre, Türkiye Cumhuriyeti sınırları içindeki futbol müsabakalarına ilişkin yayınları internet ortamında hukuka aykırı olarak kullanıma sunan internet sitelerinin internet trafiği bant genişliği yüzde 90 oranına kadar daraltılacak ya da bu sitelerin korsan yayınına erişim engeli getirilecek. Teknik olarak korsan yayına erişim engeli yapılamaması durumunda internet sitesinin tümüne yönelik erişim engeli uygulanacak. Bant daraltma ya da erişim engeline karar verme konusunda TFF Başkanı yetkili olacak.
YASAL TAKİP UYGULANACAK
TFF Başkanının korsan maç yayını yaptığını tespit edip erişim engeli ya da bant daraltma istediği internet sitesine ilişkin kararı Erişim Sağlayıcıları Birliği'ne gönderilecek. Bu karara karşı bir hafta içinde sulh ceza hakimliğine itiraz edilebilecek. Erişimin engellenmesiyle ilgili iş ve işlemleri yapmak üzere TFF bünyesinde idari birim kurulacak. Başkan geniş yetkisini idari birimde görev alacak kişilere devredebilecek.
Kaynak: Sözcü
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