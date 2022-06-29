İspanyollar yazdı: Sevilla, Marcao ile anlaştı! Galatasaray'ı bekliyor
İspanyol haber ajansı EFE, Marcao'nun Sevilla ile 5 yıllık sözleşme konusunda anlaştığını duyurdu. EFE, Marcao'nun Galatasaray ile süren pazarlıkların sonucunu beklediğini belirtti.
Galatasaray ile Sevilla arasında devam eden Marcao pazarlıklarıyla ilgili İspanyol haber ajansı EFE'den de güncel bir iddia geldi.
EFE'nin, Sevilla kulübünden yakın kaynaklarına dayandırdığı habere göre; Marcao ile Sevilla, 5 yıllık bir sözleşme konusunda anlaşma sağladı. Endülüs kulübü, Marcao'yu direkt olarak 11'e düşündüğü ve kendisi gibi Brezilyalı olan Diego Carlos Santos'un yerini alacağı vurgulandı.
Galatasaray ile Sevilla arasında ise pazarlıkların yoğun şekilde devam ettiği bildirildi. Sevilla'nın 26 yaşındaki sol ayaklı stoper için 10 milyon Euro civarında bir teklifi olduğu ve kısa süre içerisinde pazarlıkların sonuçlanacağının altı çizildi.
MARCAO'NUN KARİYERİ
2017'de Avrupa'ya adım atan Marcao, Ocak 2019'da 4 milyon Euro bedelle Galatasaray'a transfer oldu. Parçalı formayla 141 resmi maça çıkan Marcao, Süper Lig şampiyonluk sevinci de yaşadı.
Marcao, geçen sezon UEFA Avrupa Ligi'nde gösterdiği performans ile Avrupa kulüplerinin de radarına girdi.
Video Haberler
- İmamoğlu'ndan 'Türk Ocakları' göndermesi
- İstanbul'da hareketli dakikalar
- Ali Ağaoğlu kalp krizi geçirdi
- Osmaniye'de feci kaza: 1 ölü, 1 yaralı
- Hareketli dakikalar: Milyonluk yatta can pazarı
- Arda Turan'dan şaşırtan AKP yanıtı
- Sarallara dev operasyon
- 'Elinde son derece ciddi bilgiler, belgeler var'
- 'Şahmeran' operasyonunda yeni gelişme
- AKP'li başkandan işçiye tehdit
En Çok Okunan Haberler
-
- Türk Ocakları'ndan Devlet Bahçeli'ye yanıt
- Peker ile Şener arasında restleşme
- Kulislerdeki 3 'Sedat Peker' söylentisi
- Sarallara dev operasyon
- Erdoğdu ve Torun, CHP'den istifa etti
- Fotoğraftaki akıl almaz ayrıntı
- Arda Turan'dan şaşırtan AKP yanıtı
- Cumhur'a kötü haber, yüzde 7 kurtarmadı
- Şirketlere kayyum atandı, binlerce hesaba el konuldu
- Gazeteciler Ünal'a soru sormak istedi, polis engelledi!