İtalya, EUR0 2032'yi düzenlemek için adaylık başvurusunda bulundu
İtalya Futbol Federasyonu, EURO 2032'de ev sahipliği yapmak için UEFA'ya başvuruda bulundu.
İtalya Futbol Federasyonu (FIGC), 2032 Avrupa Futbol Şampiyonası'na (EURO 2032) ev sahipliği için Avrupa Futbol Federasyonları Birliğine (UEFA) adaylık başvurusu yaptı.
Federasyonun yazılı açıklamasında, FIGC'nin EURO 2032'yi düzenlemeye yönelik niyet beyanını, son başvuru tarihi olan 23 Mart'tan çok daha önce bir sürede UEFA'ya sunduğu belirtildi.
UEFA'ya son proje taslağının sunulacağı 12 Nisan 2023'e kadar, yeni statların inşası ile mevcut olanların yeniden yapılandırılmasına ilişkin projelerin de tamamlanacağı kaydedildi.
Ayrıca, UEFA'nın 2028 ve 2032 turnuvalarının düzenleneceği yerler için Eylül 2023'te karar vereceği aktarıldı.
Covid-19 salgını sebebiyle geçen yıl düzenlenen EURO 2020'yi kazanan İtalya, daha önce 1968 ile 1980 yıllarında şampiyonanın tamamına, geçen yılki organizasyonda ise 4 maça başkent Roma'da ev sahipliği yapmıştı.
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