Jorge Jesus'tan ayrılık açıklaması! Suskunluğunu bozdu

Yayınlanma: 13 Mart 2023 - 14:40

Güncelleme: 13 Mart 2023 - 14:40

Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi Son 16 turunda perşembe günü Sevilla ile oynayacağı rövanş maçına odaklandı.

İspanya'da oynanan ve 2-0 mağlubiyetle sona eren Avrupa Ligi maçı sonrasında Fenerbahçe Teknik Direktörü Jorge Jesus'un, "Türkiye çok soğuk. Uyum sağlamakta zorlanıyorum" sözleri Portekizli teknik direktörün sezon sonunda Fenerbahçe'den ayrılacağı şeklinde yorumlandı.

"TEK DÜŞÜNCEM FENERBAHÇE"

Fanatik'te yer alan habere göre Jorge Jesus ise bu yorumlaran rahatsız olduğunu söyledi.

Jesus, "Tek düşüncem Fenerbahçe. Benim gündemimde ayrılık yok. Şimdi önümüzde kazanılmayı bekleyen bir Sevilla maçı var" ifadelerini kullandı.