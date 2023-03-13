Jorge Jesus'tan ayrılık açıklaması! Suskunluğunu bozdu

Jorge Jesus, Brezilya basınında yer alan, bir gazeteciyle yaptığı konuşmadaki, “Mayısa kadar bekleyin. Hepinizi kucaklıyorum” sözleri sonrası başlayan tartışmalara son noktayı koydu.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 13 Mart 2023 - 14:40
Jorge Jesus'tan ayrılık açıklaması! Suskunluğunu bozdu
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Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi Son 16 turunda perşembe günü Sevilla ile oynayacağı rövanş maçına odaklandı.

İspanya'da oynanan ve 2-0 mağlubiyetle sona eren Avrupa Ligi maçı sonrasında Fenerbahçe Teknik Direktörü Jorge Jesus'un, "Türkiye çok soğuk. Uyum sağlamakta zorlanıyorum" sözleri Portekizli teknik direktörün sezon sonunda Fenerbahçe'den ayrılacağı şeklinde yorumlandı.

"TEK DÜŞÜNCEM FENERBAHÇE"

Fanatik'te yer alan habere göre Jorge Jesus ise bu yorumlaran rahatsız olduğunu söyledi.

Jesus, "Tek düşüncem Fenerbahçe. Benim gündemimde ayrılık yok. Şimdi önümüzde kazanılmayı bekleyen bir Sevilla maçı var" ifadelerini kullandı.


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