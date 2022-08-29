Jorge Jesus'tan tek değişiklik
Fenerbahçe Teknik Direktörü Jorge Jesus, geçen haftaki Adana Demirspor maçına göre Konyaspor karşısında tek değişiklik yaptı.
Spor Toto Süper Lig'in 4. haftasında Arabam.com Konyaspor'a konuk olan Fenerbahçe'de teknik direktör Jorge Jesus, son oynadıkları lig maçına göre ilk 11'de bir değişikliğe gitti.
UEFA Avrupa Ligi'nde play-off turu ilk maçında 2-0 yendiği Austria Wien'i rövanş mücadelesinde 4-1 mağlup ederek adını gruplara yazdıran Fenerbahçe, Arabam.com Konyaspor ile Konya'daki stadın zemininde devam eden bakım ve onarım çalışmaları nedeniyle Eskişehir Yeni Stadı'nda karşılaştı.
Fenerbahçe Teknik Direktörü Jorge Jesus, Konyaspor karşısında kalede Altay Bayındır'a görev verirken defansı Lemos, Szalai, Peres üçlüsünden oluşturdu. Orta sahada Ferdi Kadıoğlu, Zajc, Arao ve Lincoln'e şans veren deneyimli çalıştırıcı, ileri uçta da Emre Mor, Rossi ve Valencia'yı oynattı.
Jesus, Adana Demirspor maçında ilk 11'de görevlendirdiği Serdar Dursun'un yerine bu kez Rossi'yi tercih etti.
Fenerbahçe'de Ertuğrul Çetin, Gustavo Henrique, Alioski, Mert Hakan Yandaş, Arda Güler, İrfan Can Kahveci, Serdar Dursun, Joao Pedro, Osayi-Samuel ve Crespo ise yedek soyundu.
Video Haberler
- Canlı yayında kedi tokadı viral oldu
- Babacan ve yurttaş arasında güldüren diyalog
- Çıldır Gölü'nü mekan tuttular
- Tüm birikimi 1 saatte gitti
- 130 yavru dünyaya geldi
- Sağanak yağmur altında şampuanla duş aldı
- Türk Yıldızları gösterileriyle nefesleri kesti
- Defineciler tarihi kilisede kazmadık yer bırakmadı.
- İstanbul'da şimşekler gökyüzünü aydınlattı
- Yardımına itfaiye ekipleri yetişti
En Çok Okunan Haberler
-
- AKP'li Taşkesenlioğlu'ndan ilk açıklama
- Nihal Olçok'tan Sedat Peker'e ilginç mesaj
- İmamın hedefinde kadınlar ve çocuklar var
- Ankette dikkat çeken 'CHP' ayrıntısı
- Ormanda yürümek artık ücretli
- Bir açıklama da Serhat Albayrak cephesinden geldi
- '100 yıllık pranga' sözleri yeniden gündemde
- Ünsal Ban yurtdışına kaçarken yakalandı!
- CHP'den suç duyurusu
- Katliam gibi kazada skandal ayrıntı