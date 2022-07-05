Jorge Jesus'un Avrupa hedefi... Oyun sistemini belirledi!

05 Temmuz 2022 Salı, 09:55

Fenerbahçe yeni sezona iddialı bir şekilde giriyor. Geçen sezonu ikinci olarak tamamlayan ve Şampiyonlar Ligi ön elemesi bileti alan sarı-lacivertliler teknik direktörlük koltuğuna Jorge Jesus'u getirdi. Portekizli çalıştırıcı Avrupa'yı hedef olarak belirlerken iddiaya göre, Jesus’un istediği oyun sistemi belli oldu

AĞIR ANTRENMAN TEMPOSU

Milliyet’in haberine göre, Fenerbahçe'de teknik direktör Jorge Jesus, takımın fiziksel gücüne büyük önem veriyor. Portekizli hoca gerek takımın başına geçmeden gerekse geçtikten sonra yaptığı çalışmalarda önemli tespitlere ulaştı.

Buna göre kadronun kalitesi, teknik ve taktik yeteneği, kapasitesi iyi seviyede. Ancak fiziksel güç aynı oranda etkili değil. Jesus bu yüzden ağır bir antrenman temposu uyguluyor. Partizan maçının ardından futbolcular da yaptıkları açıklamalarda bunun altını çizdi.

AVRUPA SEVİYESİNİ İSTİYOR

Deneyimli teknik direktörün hedefi, takımın fiziksel kapasitesini Avrupa seviyesine çıkarmak. Özellikle Avrupa kupalarında karşılaşılan rakiplerin fiziksel gücü ile Süper Lig'deki takımların seviyesi arasında farklar bulunuyor. Bu farkı azaltabilmek için sarı-lacivertliler de yüksek bir antrenman temposu uyguluyor.

KALECİYE BASKI

Bunun temel iki sebebi var. Birincisi Jesus'un istediği oyun sistemi... Kaleciye kadar baskı isteyen; tempolu ve agresif bir takım kurmanın planlarını yapan Jesus bunun için daha fazla güce ihtiyaç duyuyor.

İkincisi ise takımın Avrupa'da yola devam etmek istemesi... Fenerbahçe'nin buradaki rakiplerine karşı başarılı olabilmesi için takımın ayakta kalması ve güçlü olması gerekiyor.