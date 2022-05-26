Jorge Jesus'un yardımcısından Türkçe paylaşım
Fenerbahçe'nin takımın başına getirmek için görüşmelerde bulunduğu Portekizli teknik adam Jorge Jesus'un yardımcısı Marcio Sampaio'dan Türkçe bir paylaşım geldi.
Fenerbahçe'nin anlaşmaya yakın olduğu yazılan Jorge Jesus'un yardımcısı Marcio Sampaio flaş bir paylaşım yaptı. Sampaio, Instagram hesabından yaptığı paylaşımda, Fenerbahçeli taraftarların destek mesajlarına cevap verdi.
Jesus'un yardımcısı hikayesinde, "Harika mesajlarınız için teşekkür ederim. Thank you" ifadelerini kullandı. Öte yandan daha önce Marcio Sampaio, Beşiktaş-Fenerbahçe maçını da canlı izlediğini Instagram hesabından paylaşmıştı.
JESUS'UN UZUN SÜREDİR YANINDA
Sporting Lizbon'da 2015-2016 sezonunda Jorge Jesus'un ekibine dahil olan Marcio Sampaio, Portekizli teknik adamla yollarını daha sonra ayırmadı. UEFA B Lisansı'na sahip olan Marcio Sampaio, Jorge Jesus'la beraber Al Hilal, Flamengo ve Benfica'da da görev yaptı.
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