Jose Mourinho çalışmak istediği kulübü açıkladı!
Son olarak İtalyan kulüp Roma'da çalışan Portekizli teknik direktör Jose Mourinho, basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Çalışmak istediği kulübün niteliklerinden bahseden Mourinho, "Teknik direktörlük yapmak istiyorum. Bu hayatımın temel bir parçası. Bunu yapmadan mutlu olamam" dedi.
Roma'dan ayrıldıktan sonra herhangi bir takımla anlaşmayan Jose Mourinho geleceğiyle konuştu.
Portekizli teknik direktör yaptığı açıklamada, "Hiçbir projem yok. Ne olacaksa olur. Zor bir kariyerim oldu. Kazanmak için yaratılmamış takımlara teknik direktörlük yaptığımda bile insanların benden her zaman kazanmamı beklediğini biliyorum." dedi.
"TEKNİK DİREKTÖRLÜK YAPMAK İSTİYORUM"
Kulüp çalıştırmak istediğini açıklayan Mourinho, "Son iki yılda iki kez Avrupa kupalarında finallere ulaştım. Teknik direktörlük yapmak istiyorum. Bu hayatımın temel bir parçası. Bunu yapmadan mutlu olamam. Peki Nerede? İyi bir antrenman tesisine sahip olan herhangi bir kulüpte çalışabilirim" ifadelerini kullandı.
Portekiz'den teklif alıp almadığıyla ilgili gelen soruya ise Jose, "Hiçbir Portekiz kulübünden teklif almadım" diye cevap verdi.
Sırasıyla Benfica, Porto, Chelsea, Inter, Real Madrid, Manchester United, Tottenham ve Roma'yı çalıştıran 61 yaşındaki teknik direktör, Roma'daki görevinden 16 Ocak 2024'te ayrıldı.
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