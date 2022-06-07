Jose Mourino sağ beke Zeki Çelik'i istiyor
Fransa Ligue 1 takımlarından Lille'in formasını giyen milli futbolcu Zeki Çelik, Jose Mourinho'nun teknik direktörlüğünü yaptığı Roma'ya transfer olmak üzere.
Fransa Ligue 1 ekiplerinden Lille'in formasını giyen Zeki Çelik'in ismi son dönemde sık sık transfer söylentilerine karışıyor.
Teknik direktörlüğünü Jose Mourinho'nun yaptığı Roma, sağ beke bu yaz bir takviye yapmak istiyor. Bu doğrultuda milli futbolcu Zeki Çelik'i listesine ekleyen İtalyan ekibi, öne sürülen haberlere göre 25 yaşındaki oyuncuyla prensip anlaşmasına varırken kulübü Lille ile görüşmeleri sürdürüyor.
Fiorentina'nın da ilgilendiğinin iddia edildiği Çelik, bu sezon Lille ile 40 maçta 3 gol 3 asist ile mücadele etti.
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