Jose Mourino sağ beke Zeki Çelik'i istiyor

07 Haziran 2022 Salı, 09:10

Fransa Ligue 1 ekiplerinden Lille'in formasını giyen Zeki Çelik'in ismi son dönemde sık sık transfer söylentilerine karışıyor.

Teknik direktörlüğünü Jose Mourinho'nun yaptığı Roma, sağ beke bu yaz bir takviye yapmak istiyor. Bu doğrultuda milli futbolcu Zeki Çelik'i listesine ekleyen İtalyan ekibi, öne sürülen haberlere göre 25 yaşındaki oyuncuyla prensip anlaşmasına varırken kulübü Lille ile görüşmeleri sürdürüyor.

Fiorentina'nın da ilgilendiğinin iddia edildiği Çelik, bu sezon Lille ile 40 maçta 3 gol 3 asist ile mücadele etti.