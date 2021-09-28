Joseph Attamah ilk golünü attı

28 Eylül 2021 Salı, 09:57

Süper Lig ekiplerinden Yukatel Kayserispor’un orta saha futbolcusu Joseph Attamah, Giresunspor deplasmanında kendisinin bu sezonki ilk golünü attı. Karşılaşmanın 17.dakikasında Bernard Mensah’ın kullandığı köşe vuruşu sonrası topu ağlara göndererek takımını 1-0 öne geçiren Joseph Attamah gol sonrası büyük sevinç yaşamıştı.

Ganalı oyuncu ikinci yarıda yerine Portekizli Manuel Fernandes’e bıraktı. Attamah, geride kalan 7 maçta forma giyerken 1 gol attı ve 1 asist yaptı.



