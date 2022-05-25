Jürgen Klopp İngiltere'de yılın menajeri oldu
İngiltere Premier Lig'de Yılın En İyi Teknik Direktörü ödülü Liverpool'dan Jürgen Klopp'a gitti.
İngiltere Premier Lig'de yılın teknik direktörü Liverpool'un menajeri Jürgen Klopp oldu.
Ligde şampiyonluk yarışında Manchester City'nin 1 puan gerisinde kalan Jürgen Klopp'un Liverpool'u, FA Cup ve İngiltere Lig Kupası zaferlerini elde etmişti.
Jürgen Klopp yönetimindeki Liverpool, Cumartesi günü Şampiyonlar Ligi'nde Real Madrid'e karşı final oynayacak.
Your @BarclaysFooty Manager of the Season...— Premier League (@premierleague) May 24, 2022
Jurgen Klopp #PLAwards | @LFC pic.twitter.com/EKpk5kf3A9
Video Haberler
- Maymun çiçeği virüsü üç ülkede daha görüldü
- Atatürk bir kez daha haklı çıktı
- Elazığ'da trafik kazası: 1 yaralı
- 'Tekme tokat' kuran kursu
- Maden ocağında göçük: 1 işçi hayatını kaybetti
- Polisi gördü, pencereden attı
- Kayseri'de bir kişi kahvehanede bıçakla öldürüldü
- Zeytinburnu'nda 'kaçak göçmen' operasyonu
- Canlı yayındaki çıkışı yorumladı
- Çok Güzel Hareketler'den 'konut krizine' gönderme
En Çok Okunan Haberler
-
- Saat 22.00'de 'kaçış planı' açıklayacak
- Koç-ROK tartışmasının sahne arkası
- 'Para gönderttiğin paravanın başında ailenden kim var?'
- Teksas'ta ilkokulda katliam
- AKP'li isimler A Haber'de yanıt verme sırasına girdi
- Pakize Suda ile ilgili üzücü haber
- 5 asker şehit
- Merkez Bankası hakkında kritik iddia
- AKP'den ilk yanıt geldi
- Evdeki 3 kişinin ifadeleri ortaya çıktı