Jürgen Klopp İngiltere'de yılın menajeri oldu

İngiltere Premier Lig'de yılın teknik direktörü Liverpool'un menajeri Jürgen Klopp oldu.

Ligde şampiyonluk yarışında Manchester City'nin 1 puan gerisinde kalan Jürgen Klopp'un Liverpool'u, FA Cup ve İngiltere Lig Kupası zaferlerini elde etmişti.

Jürgen Klopp yönetimindeki Liverpool, Cumartesi günü Şampiyonlar Ligi'nde Real Madrid'e karşı final oynayacak.

