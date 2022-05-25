Jürgen Klopp İngiltere'de yılın menajeri oldu

İngiltere Premier Lig'de Yılın En İyi Teknik Direktörü ödülü Liverpool'dan Jürgen Klopp'a gitti.

cumhuriyet.com.tr
25 Mayıs 2022 Çarşamba, 09:11
Jürgen Klopp İngiltere'de yılın menajeri oldu
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İngiltere Premier Lig'de yılın teknik direktörü Liverpool'un menajeri Jürgen Klopp oldu.

Ligde şampiyonluk yarışında Manchester City'nin 1 puan gerisinde kalan Jürgen Klopp'un Liverpool'u, FA Cup ve İngiltere Lig Kupası zaferlerini elde etmişti.

Jürgen Klopp yönetimindeki Liverpool, Cumartesi günü Şampiyonlar Ligi'nde Real Madrid'e karşı final oynayacak.


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