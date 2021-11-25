Kadın Curling Milli Takımı 2022 Dünya Şampiyonası'na vize aldı

25 Kasım 2021 Perşembe, 14:48

A Milli Kadın Curling Takımı, Norveç'te düzenlenen Avrupa Şampiyonası'nı 7. sırada tamamlayarak dünya şampiyonasına katılma hakkı elde etti.

Türkiye Curling Federasyonundan yapılan açıklamada, "Kadın curling milli takımımız, Lillehammer kentinde oynadığı 9 maçta aldığı 3 galibiyet ve 6 mağlubiyet ile Avrupa 7'ncisi olarak 2022 yılında Kanada'da yapılacak dünya şampiyonası vizesini aldı." denildi.

Öte yandan, kadın milliler gruptaki son maçta İskoçya ile karşılaştı. Milliler rakibine 9-4 mağlup oldu.



