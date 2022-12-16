Karim Benzema, Arjantin - Fransa finalinde oynamasa da madalya alacak

16 Aralık 2022 Cuma, 12:06

2022 FIFA Dünya Kupası'nda Fransa Milli Takım kampına çağrılan ancak Doha'daki kampta sakatlanıp, ayrılmak zorunda kalan Karim Benzema ile ilgili bir gelişme yaşandı. Fransız yıldız aday kadroda yer aldığı ve kadrodan ayrıldıktan sonra yerine bir başka oyuncu çağrılmadığı için ismi FIFA'daki resmi listede kalmaya devam etti.

Bu nedenle de FIFA yönetmelikleri gereği hiç oynamasa bile Fransa'nın kazandığı başarının ortağı olacak. Horozlar şampiyon olursa Benzema da altın madalya alacak ve 40 milyon euroluk şampiyonluk ödülünden ve primlerden diğer oyuncularla eşit şekilde yararlanma hakkı bulunacak. İkinci olursa da ikinciliğin getirdiği hakları kullanabilecek. Benzema'nın CV'sine de bu başarılar kayıt edilecek



