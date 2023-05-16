Kasımpaşa Sivas'tan mutlu dönüyor!

Yayınlanma: 16.05.2023 - 19:48

Güncelleme: 16.05.2023 - 19:48

Spor Toto 1. Lig'in 34. haftasında Kasımpaşa, Sivasspor deplasmanına konuk oldu. Yeni 4 Eylül Stadyumu'ndaki maçı Kasımpaşa 2-1'lik skorla kazandı.

Karşılaşmada İstanbul temsilcisine galibiyeti getiren golleri 66. dakikada Mortadha Ben Ouannes ve 84. dakikada Mamadou Fall attı. Sivasspor'un tek golü 90+7'de Emre Gökay'dan geldi. 2006 doğumlu Emre Gökay, ilk lig maçında gol atma sevinci yaşadı.

Sivasspor'da sarı kart gören Dimitris Goutas, Fredrik Ulvestad ve Erdoğan Yeşilyurt, Galatasaray maçında cezalı duruma düştü. Kasımpaşa'da ise kaleci Günay Güvenç, 90. dakikada direkt kırmızı kart görmesinin ardından takımını 10 kişi bıraktı.

Bu sonucun ardından Kasımpaşa, ligde 4 maç sonra kazandı ve 37 puana yükseldi. Sivasspor ise üst üste 3. mağlubiyetini aldı ve 37 puanda kaldı.

Kasımpaşa, ligde gelecek hafta sahasında İstanbulspor ile karşı karşıya gelecek. Sivasspor, Galatasaray deplasmanına konuk olacak.