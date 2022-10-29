Kasımpaşa Teknik Sorumlusu Necati Erkmen: İki takım da puan istedi

29 Ekim 2022 Cumartesi, 18:11

Kasımpaşa Teknik Sorumlusu Necati Erkmen Spor Toto Süper Lig'in 12. haftasında deplasmanda 1-1 berabere kaldıkları maçın ardından, son dakikaya kadar iyi mücadele ettiklerini belirtti.

Erkmen, MEDAŞ Konya Büyükşehir Stadı'nda yapılan maçın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

Maçın ilk dakikasından son dakikasına kadar sahada iyi mücadele eden takımını tebrik eden Erkmen, "Takım bugün ilk yarıda ve ikinci yarıda oyunu tutarak dengeleri sağladı" dedi.

Konyaspor'un iyi bir ekip olduğunu aktaran Erkmen, maçı kazanabileceklerini, ancak iki takımın da verdiği mücadele açısından iyi bir sonuç olduğunu dile getirdi.

Maçın son dakikalarında sahada yaşanan gerginliğin normal bir davranış olduğunu ifade eden Erkmen, "Futbolda puan çok önemli ve ligimiz zor. Böyle şeyler olabilir. Hakem de zaten oyunun sonucunda kartlarını çıkardı. Bence gayet normal. İki takım da puan istedi. Bence gayet normal bir davranıştı" şeklinde konuştu.