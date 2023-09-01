Kasımpaşa - Trabzonspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
Trendyol Süper Lig'in 4. haftasında Trabzonspor, deplasmanda Kasımpaşa'ya konuk olacak.
Trendyol Süper Lig'in 4. haftasında Trabzonspor, deplasmanda Kasımpaşa'ya konuk oluyor.
Recep Tayyip Erdoğan Stadı'nda yapılacak maç saat 21.00'de başlayacak. Müsabakayı hakem Erkan Özdamar yönetecek.
Ligde ilk 3 maçta 1 galibiyet ve 2 beraberlik alan lacivert-beyazlı takım, topladığı 5 puanla haftaya 6. sırada girdi.
Sezona iyi başlayamayan Karadeniz temsilcisi ise 1 galibiyet, 2 yenilgiyle 13. sırada yer buldu.
EKSİKLER
Trabzonspor'da sakatlıkları bulunan Trezeguet, Orsic, Fernandez, Kourbelis ve Eren Kasımpaşa karşısında forma giyemeyecek.
MUHTEMEL 11'LER
Kasımpaşa
Gianniotis, Winck, Omeruo, Yasin Duhan, Gökhan, Aytaç, Ben Quanes, Hajradinovic, Gomis, M.Fall
Trabzonspor
Uğurcan, Larsen, Baniya, Benkovic, Arif, Mehmet Can, Bakasetas, Fountas, Bardhi, Visca, Umut
29.RANDEVU
Trabzonspor ile Kasımpaşa, Süper Lig tarihinde bugüne kadar 28 kez karşı karşıya geldi. Trabzonspor bu maçlardan 13'ünde galibiyet elde ederken 8 maç berabere, 7 maç ise Kasımpaşa üstünlüğüyle sona erdi.
Karşılaşmalarda Trabzonspor'un 47 golüne karşılık Kasımpaşa ise 35 gol kaydetti.
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