Khouma Babacar: "Soyunma odasında parti yaptık"
Aytemiz Alanyasporlu Khouma Babacar, Süper Lig'in 13. haftasında aldıkları Beşiktaş galibiyeti sonrası konuştu.
Aytemiz Alanyasporlu Khouma Babacar, Beşiktaş galibiyetinin ardından açıklamalarda bulundu.
Karşılaşmayı değerlendiren Babacar "Böyle büyük bir galibiyetin ardından içeride parti yapıyoruz. Müzik sesi yüksek ama bu normal." dedi.
Babacar ayrıca "Karşımızda büyük bir takım vardı. Artılarını eksilerini zaaflarını biliyorduk. İyi yoldayız. Umarım önümüzdeki maçlarda da bu galibiyetlere devam ederiz." ifadelerini kullandı.
Video Haberler
- Sincap 'Alvin' çay içip cips yiyor, otomobille geziyor
- Yanan evine odun attı
- Makas atan ehliyetsiz sürücü taksiye çarptı: 3 yaralı
- ''Lütfi Elvan Saray'dan eli boş döndü''
- Karamollaoğlu'nu çileden çıkaran soru
- Bakan Elvan'ın istifa edeceği iddialarına çarpıcı yanıt
- 'Dövizi rahatlatacak tek yol'u açıkladı
- Marketlerde kriz çıkaran karar
- Canlı yayında 'görevden alma' tartışması
- Emin Çapa: Erdoğan'ın yapabileceği tek bir iyilik var...
En Çok Okunan Haberler
- Karamollaoğlu'nu çileden çıkaran soru
- Görevden alma ve yeni atama kararları
- 200 bin liralık soruyu görünce yarışmadan çekildi
- Bu da oldu: Boji'ye kumpas!
- Çaresizlikten canına kıydı!
- Kadir İnanır yoğun bakıma kaldırıldı
- Marketlerde kriz çıkaran karar
- Tesla çöktü!
- Reuters'tan çarpıcı 'Erdoğan' yorumu
- Korkutan açıklama: Yarım milyon kişi ölebilir