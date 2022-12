Kim Min-Jae için ağır benzetme: Antrenman figüranlığı yaptı

06 Aralık 2022 Salı, 16:02

Brezilya, 2022 FIFA Dünya Kupası'nda Güney Kore'yi 4-1 yenerek çeyrek finale yükseldi. Napoli forması giyen Kim Min-Jae ise İtalyan basınının eleştirilerine maruz kaldı.

Sezon başında Fenerbahçe 'den 18.5 milyon Euro bedelle Napoli'nin yolunu tutan Kim Min-Jae, İtalya Serie A ve Şampiyonlar Ligi'nde Napoli'nin gösterdiği inanılmaz performansta başrol oyuncularından biri olmuştu.

La Gazzetta dello Sport, Brezilya - Güney Kore maçının puanlamasında Kim Min-Jae'ye en kötü puanı verirken "Brezilya karşısında hayal kırıklığı yarattı" ifadelerini kullandı.

Tuttomercatoweb, Brezilya ataklarına karşı Kim Min-Jae önderliğindeki Güney Kore savunmasının her anlamda battığını ifade etti. Haberde "Savunma her anlamda gelişmeli. Brezilya ile yüzleşmek bu anlamda zor ama her pozisyon kalede gol tehlikesine dönüştü. Güney Kore defansta aksiyon alamadı." denildi.

Calciomercato, Kim Min-Jae için "Duvar çöktü" ifadesini kullandı. Haberin ayrıntısında "Takımın defansında referans noktası olması gerekiyor. Brezilyalı yıldızlara karşı antrenman figüranlığı yaptı" denildi.

Bu sezon Napoli formasıyla 20 resmi karşılaşmada forma giyen Kim Min-Jae, 2 gollük katkı sağladı. Transfermarkt verilerine göre Kim Min Jae'nin piyasa değeri 35 milyon Euro'yu buldu.