Leipzig - Young Boys maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
Leipzig, UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 6. haftasında sahasında Young Boys ile karşılaşacak. Mücadele TSİ 20:45'te başlayacak.
Şampiyonlar Ligi'nde 6. hafta heyecanı sürüyor.
Marco Rose yönetimindeki Leipzig, sahasında Raphael Wicky'nin ekibi Young Boys ile karşı karşıya gelecek.
LEİPZİG - YOUNG BOYS MAÇI SAAT KAÇTA?
Red Bull Arena'da oynanacak mücadele TSİ 20:45'te başlayacak.
LEİPZİG - YOUNG BOYS MAÇI HANGİ KANALDA?
Litvanyalı hakem Manfredas Lukjancukas yöneteceği karşılaşma EXXEN ve TV 8.5'tan naklen yayımlanacak.
Leipzig, Şampiyonlar Ligi'nde oynadığı son karşılaşmada deplasmanda Manchester City'e 3-2 mağlup oldu.
Young Boys ise sahasında Kızılyıldız'ı 2-0 mağlup etmişti.
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