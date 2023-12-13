Leipzig - Young Boys maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Leipzig, UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 6. haftasında sahasında Young Boys ile karşılaşacak. Mücadele TSİ 20:45'te başlayacak.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 13.12.2023 - 10:22
Leipzig - Young Boys maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
Abone Ol google-news

Şampiyonlar Ligi'nde 6. hafta heyecanı sürüyor.

Marco Rose yönetimindeki Leipzig, sahasında Raphael Wicky'nin ekibi Young Boys ile karşı karşıya gelecek.

LEİPZİG - YOUNG BOYS MAÇI SAAT KAÇTA?

Red Bull Arena'da oynanacak mücadele TSİ 20:45'te başlayacak.

LEİPZİG - YOUNG BOYS MAÇI HANGİ KANALDA?

Litvanyalı hakem Manfredas Lukjancukas yöneteceği karşılaşma EXXEN ve TV 8.5'tan naklen yayımlanacak.

Leipzig, Şampiyonlar Ligi'nde oynadığı son karşılaşmada deplasmanda Manchester City'e 3-2 mağlup oldu.

Young Boys ise sahasında Kızılyıldız'ı 2-0 mağlup etmişti.


RB Leipzig young boys Şampiyonlar Ligi

İlgili Haberler

Galatasaray'da Angelino çıkmazı! 'Türk kulübü, Leipzig'i tehdit ediyor'

Galatasaray'da Angelino çıkmazı! 'Türk kulübü, Leipzig'i tehdit ediyor'
Leipzig, tek farkla son 16'yı garantiledi!

Leipzig, tek farkla son 16'yı garantiledi!
Leipzig'den 6 gollü galibiyet!

Leipzig'den 6 gollü galibiyet!

En Çok Okunan Haberler