Lens - Marsilya maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
Milli futbolcu Cengiz Ünder'in formasını giydiği Marsilya, Fransa Birinci Futbol Ligi'nin (Ligue 1) 34. haftasında deplasmanda Lens ile karşılaşacak. Zorlu mücadele TSİ 22:00'de başlayacak.
Fransa Ligue 1'de 34. hafta heyecanı yaşanıyor.
Igor Tudor yönetimindeki Marsilya, deplasmanda Franck Haise'nin takımı Lens ile karşılaşacak.
LENS - MARSİLYA MAÇI SAAT KAÇTA?
Bollaert-Delelis Stadyumu'nda oynanacak mücadele TSİ 22:00'de başlayacak.
LENS - MARSİLYA MAÇI HANGİ KANALDA?
Fransız hakem Clement Turpin'in yöeneteceği karşılaşma beIN Sports Max 1 kanalından naklen yayımlanacak.
Marsilya, ligde oynadığı son maçta kendi evinde ağırladığı Auxerre'i 2-1 mağlup etmişti.
Lens ise Toulouse deplasmanından 1-0'lık galibiyet ile ayrılmıştı.
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