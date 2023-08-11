Liverpool'dan İngiltere tarihine geçecek transfer

Premier Lig ekiplerinden Liverpool'un Brighton forması giyen Moises Caicedo için kulübü ile 127 milyon Euro karşılığında anlaşmaya vardığı iddia edildi.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 11.08.2023 - 10:47
Liverpool'dan İngiltere tarihine geçecek transfer
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Liverpool, rekor bir transferi bitirmeye hazırlanıyor. 

Orta saha transferi için çalışmalarını sürdüren Liverpool, Brighton'ın 21 yaşındaki orta sahası Moises Caicedo'yu renklerine bağlamaya hazırlanıyor.

İngiliz basınında yer alan habere göre; Liverpool, Brighton ile yaptığı görüşmelerde kulüp ile prensip anlaşmasına vardı ve kısa sürede transferi bitirmek için harekete geçti.

TRANSFER REKORU KIRACAK

Bu transfer için Brighton'a tam 127 milyon Euro ödeyecek olan Liverpool, İngiltere futbol tarihinin en pahalı transferine imza atmış olacak.

Rekor, 121 milyon Euro ile Benfica'dan Chelsea'ye transfer olan Enzo Fernandez'e ait.  


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