Lucas Torreira, Galatasaray için geliyor
Galatasaray, Arsenal'ın Uruguaylı orta sahası Lucas Torreira'nın transferi konusunda orta yolu buldu. Sarı-kırmızılılar yeni 6 numarasını kısa süre içerisinde İstanbul'a çağıracak.
Yeni sezona mutlak şampiyonluk hedefiyle başlayacak olan Galatasaray, İngiltere Premier Lig ekibi Arsenal'in Uruguaylı oyuncusu Lucas Torreira için kolları sıvamıştı. Uruguay vatandaşlığının yanı sıra İspanya vatandaşlığı da bulunan 6 numarada flaş bir gelişme yaşandı.
GALATASARAY İLE ARSENAL ORTA YOLU BULDU
Sporx'in haberine göre; Galatasaray Uruguaylı yıldız Torreira'ya bugün imzayı attıracak. Söz konusu transfer için İtalya'da bir toplantı gerçekleştirildiği ve İngiliz ekibinin de gerekli tüm belgeleri hazır bulundurduğu belirtildi.
Galatasaray'ın bu transfer için 6 milyon Euro'su bonservis 1.5 milyon Euro'su bonus olmak üzere yaklaşık 7.5 milyon Euro'yu gözden çıkaracağı belirtiliyor.
Normal şartlarda 2023'te sözleşmesi sona erecek yıldız futbolcunun 48 saat içerisinde İstanbul'da olması bekleniyor.
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