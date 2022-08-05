Lucas Torreira, Galatasaray için geliyor

Galatasaray, Arsenal'ın Uruguaylı orta sahası Lucas Torreira'nın transferi konusunda orta yolu buldu. Sarı-kırmızılılar yeni 6 numarasını kısa süre içerisinde İstanbul'a çağıracak.

cumhuriyet.com.tr
05 Ağustos 2022 Cuma, 16:32
Lucas Torreira, Galatasaray için geliyor
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Yeni sezona mutlak şampiyonluk hedefiyle başlayacak olan Galatasaray, İngiltere Premier Lig ekibi Arsenal'in Uruguaylı oyuncusu Lucas Torreira için kolları sıvamıştı. Uruguay vatandaşlığının yanı sıra İspanya vatandaşlığı da bulunan 6 numarada flaş bir gelişme yaşandı.

GALATASARAY İLE ARSENAL ORTA YOLU BULDU

Sporx'in haberine göre; Galatasaray Uruguaylı yıldız Torreira'ya bugün imzayı attıracak. Söz konusu transfer için İtalya'da bir toplantı gerçekleştirildiği ve İngiliz ekibinin de gerekli tüm belgeleri hazır bulundurduğu belirtildi.

Galatasaray'ın bu transfer için 6 milyon Euro'su bonservis 1.5 milyon Euro'su bonus olmak üzere yaklaşık 7.5 milyon Euro'yu gözden çıkaracağı belirtiliyor.

Normal şartlarda 2023'te sözleşmesi sona erecek yıldız futbolcunun 48 saat içerisinde İstanbul'da olması bekleniyor.


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