Manchester City, Phil Foden ile sözleşme uzatma konusunda anlaştı

13 Ekim 2021 Çarşamba, 22:44

Manchester City ile 2018 yılında uzun süreli bir sözleşme imzalayan genç futbolcu Phil Foden, özellikle geçtiğimiz sezon gösterdiği performansla adından söz ettirmiş ve kadrodaki yerini sağlamlaştırmıştı.

City yöneticileri genç futbolcu ve menajeriyle yaptığı sözleşme görüşmelerden olumlu sonuç aldı.

Anlaşmaya göre 21 yaşındaki Foden, haftalık 150 bin poundluk sözleşmeye imza atacak. Foden'ın 6 yıllık anlaşma karşılığı bonuslarla birlikte toplam 50 milyon pound kazanacağı ve takımın en çok kazanan oyuncularından birisi olacağı belirtildi.

Foden'a yeni sözleşme önerilmesinde teknik direktör Pep Guardiola'nın önemli rolü olduğu kaydedildi. Resmi anlaşmanın kısa süre içerisinde açıklanması bekleniyor.

Manchester City ile ilk maçına 2017 senesinde çıkan Phil Foden, 130 maçta 33 gol kaydetti.