Manchester United Rus sponsoru hakkında açıklama yaptı
İngiltere Premier Lig kulübü Manchester United, Rus sponsoru ile olan sözleşmesini feshettiğini açıkladı.
Rusya'nın Ukrayna'ya askeri harekat düzenlemesi, spor camiasında etkili olmaya devam ediyor.
Reuters'ın haberine göre, Manchester United, Rus hava yolu şirketi Aeroflot ile olan sözleşmesini feshetti.
Kulüpten yapılan açıklamada, "Ukrayna'da yaşanan olaylar ışığında, Aeroflot ile olan sözleşmemizi feshediyoruz. Tüm dünyadaki taraftarlarımızın endişelerini paylaşıyoruz ve hayatını kaybedenlere başsağlığı diliyoruz" ifadeleri kullanıldı.
Rus şirket, 2013 yılından bu yana İngiliz kulübün ana sponsorlarından biriydi.
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