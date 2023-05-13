Manchester United - Wolverhampton maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Manchester United, İngiltere Premier Lig'in 36. haftasında kendi sahasında Wolverhampton'ı konuk edecek. Zorlu mücadele TSİ 17:00'de başlayacak.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 13.05.2023 - 11:28
Manchester United - Wolverhampton maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
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İngfiltere Premier Lig'de 36. hafta heyecanı yaşanıyor.

Erik ten Hag yönetimindeki Manchester United, kendi sahasında Julen Lopetegui'nin takımı Wolverhampton'ı konuk edecek.

MANCHESTER UNITED - WOLVERHAMPTON MAÇI SAAT KAÇTA?

Old Trafford Stadı'nda oynanacak mücadele TSİ 17:00'de başlayacak.

MANCHESTER UNITED - WOLVERHAMPTON MAÇI HANGİ KANALDA?

İngiliz hakem John Brooks'un yöneteceği karşılaşma beIN Sports 3 kanalından naklen yayımlanacak.

Manchester United, ligde son oynadığı maçta West Ham United deplasmanından 1-0'lık mağlubiyet ile ayrılmıştı.

Wolverhampton ise kendi evinde ağırladığı Aston Villa'yı 1-0 mağlup etmişti.


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