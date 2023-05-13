Manchester United - Wolverhampton maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
Manchester United, İngiltere Premier Lig'in 36. haftasında kendi sahasında Wolverhampton'ı konuk edecek. Zorlu mücadele TSİ 17:00'de başlayacak.
İngfiltere Premier Lig'de 36. hafta heyecanı yaşanıyor.
Erik ten Hag yönetimindeki Manchester United, kendi sahasında Julen Lopetegui'nin takımı Wolverhampton'ı konuk edecek.
MANCHESTER UNITED - WOLVERHAMPTON MAÇI SAAT KAÇTA?
Old Trafford Stadı'nda oynanacak mücadele TSİ 17:00'de başlayacak.
MANCHESTER UNITED - WOLVERHAMPTON MAÇI HANGİ KANALDA?
İngiliz hakem John Brooks'un yöneteceği karşılaşma beIN Sports 3 kanalından naklen yayımlanacak.
Manchester United, ligde son oynadığı maçta West Ham United deplasmanından 1-0'lık mağlubiyet ile ayrılmıştı.
Wolverhampton ise kendi evinde ağırladığı Aston Villa'yı 1-0 mağlup etmişti.
En Çok Okunan Haberler
-
- MSB'den son dakika açıklaması
- Memleket Partisi'nin kritik ismi oyunu açıkladı
- Soylu'nun konvoyundaki araç çocuğa çarptı
- Kılıçdaroğlu'na cevap vermedi, Erdoğan ile görüştü
- Memleket'te 'istifa' hareketliliği: 'Cumhur'a destek!
- AKP'li belediye başkanından skandal açıklama
- 'Milletime güveniyorum'
- Erdoğan son kozunu oynadı
- Erdoğan: Bugün Muharrem Bey'i aradım
- Arama kurtarma köpeği Aaron hayatını kaybetti