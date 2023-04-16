Manisa FK, Erzurumspor'u deplasmanda devirdi

Manisa FK, TFF 1. Lig'in 33. haftasında deplasmanda karşılaştığı Erzurumspor'u 3-1 mağlup etti.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 16.04.2023 - 19:12
Manisa FK, Erzurumspor'u deplasmanda devirdi
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TFF 1. Lig'de Manisa FK deplasmanda Erzurumspor ile karşı karşıya geldi.

Pendik Stadı'nda oynanan mücadeleyi Manisa, geriden gelerek 3-1 kazandı.

Karşılaşmada açılış golü 64. dakikada Erzurumsporlu Alican Özfesli'den geldi.

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Manisa FK'ye galbiyeti getiren golleri ise 80. dakikada Burak Altıparmak, 85. dakikada Burak Çoban ve 90+7. dakikada penaltıdan Junior Fernandes kaydetti. 

Bu sonuçla Manisa FK puanını 48'e çıkardı. Erzurumspor ise 30 puanda kaldı.

Gelecek hafta Erzurumspor, Bandırmaspor'a konuk olacak. Manisa FK ise Altınordu'yu ağırlayacak.


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