MANU üçüncülük şansını kaçırdı
Premier Lig'in 28. hafta erteleme maçında Manchester United, deplasmanda Brighton'a 1-0 mağlup oldu.
İngiltere Premier Lig'in 34. haftasında Brighton, sahasında Manchester United'ı 1-0 yendi.
Premier Lig'de Brighton, Amex Stadı'nda Manchester United'ı konuk etti.
Ev sahibi takım, Alexis Mac Allister'ın 90+9. dakikada penaltıdan attığı golle 1-0 galip geldi.
Bu sonucun ardından iki maçı eksik Brighton 55 puanla 6. sıraya yükseldi. Beş maç sonra kaybeden Manchester United ise 63 puanla 4. sırada kaldı.
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