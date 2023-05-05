MANU üçüncülük şansını kaçırdı

Premier Lig'in 28. hafta erteleme maçında Manchester United, deplasmanda Brighton'a 1-0 mağlup oldu.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 05.05.2023 - 07:57
MANU üçüncülük şansını kaçırdı
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İngiltere Premier Lig'in 34. haftasında Brighton, sahasında Manchester United'ı 1-0 yendi.

Premier Lig'de Brighton, Amex Stadı'nda Manchester United'ı konuk etti.

Ev sahibi takım, Alexis Mac Allister'ın 90+9. dakikada penaltıdan attığı golle 1-0 galip geldi.

Bu sonucun ardından iki maçı eksik Brighton 55 puanla 6. sıraya yükseldi. Beş maç sonra kaybeden Manchester United ise 63 puanla 4. sırada kaldı.


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