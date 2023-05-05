MANU üçüncülük şansını kaçırdı

Yayınlanma: 05.05.2023 - 07:57

Güncelleme: 05.05.2023 - 07:57

İngiltere Premier Lig'in 34. haftasında Brighton, sahasında Manchester United'ı 1-0 yendi.

Premier Lig'de Brighton, Amex Stadı'nda Manchester United'ı konuk etti.

Ev sahibi takım, Alexis Mac Allister'ın 90+9. dakikada penaltıdan attığı golle 1-0 galip geldi.

Bu sonucun ardından iki maçı eksik Brighton 55 puanla 6. sıraya yükseldi. Beş maç sonra kaybeden Manchester United ise 63 puanla 4. sırada kaldı.