Marsilya - Angers maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
Milli futbolcu Cengiz Ünder'in formasını giydiği Marsilya, Fransa Birinci Futbol Ligi'nin (Ligue 1) 35. haftasında kendi sahasında Angers'i konuk edecek. Zorlu mücadele TSİ 21:45'te başlayacak.
Fransa Ligue 1'de 35. hafta heyecanı yaşanıyor.
Igor Tudor yönetimindeki Marsilya, kendi sahasında Alexandre Dujeux'nün takımı Angers'i konuk edecek.
MARSİLYA - ANGERS MAÇI SAAT KAÇTA?
Velodrome Stadı'nda oynanacak mücadele TSİ 21:45'te başlayacak.
MARSİLYA - ANGERS MAÇI HANGİ KANALDA?
Fransız hakem Benoit Millot'nun yöneteceği karşılaşma beIN Sports 4 kanalından naklen yayımlanacak.
Marsilya, ligde oynadığı son maçta, Lens deplasmanından 2-1'lik yenilgi ile ayrılmıştı.
Angers ise konuk ettiği Monaco'ya 2-1 mağlup olmuştu.
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