Melih Saatçı yazdı: "Fenerbahçe galibiyeti haketti"

Yayınlanma: 09.12.2023 - 21:16

Güncelleme: 09.12.2023 - 21:16

Seyirci ve atmosfer iyi olmasına rağmen saha da oynanan futbol vasatı aşamadı. Her iki yarı da daha organize olan, sahada ne yaptığını, ne oynadığını bilen takım Fenerbahçe idi. Beşiktaş takımında sakatlar ne kadar çok olursa olsun sahada gezinen oyuncuların motivasyonu kaybolmuş. Rıza Çalımbay için henüz yorum yapmak çok erken olsa da Rıza hoca takımın başında çıktığı beş karşılaşma da da takımı istenilen seviye de ateşleyemedi.

Amartey ve Baily ‘nin acemice pozisyon hataları her iki yarı da da Beşiktaş’a zor anlar yaşattı. Fenerbahçeli kanat oyuncuları Beşiktaş’ın iki kanadını da hiç zorlanmadan rahat rahat geçerek Dzeko’yu pozisyona soktular. Kabul etmek gerekir ki bu sezon Fenerbahçe’nin kadrosu ve oyun bütünlüğü Beşiktaş ‘a göre çok üstün.

Her şeye rağmen Beşiktaş maçı berabere bitirebilseydi Beşiktaş’a için şu an iyi bir skor olabilirdi. Sonuç olarak Fenerbahçe hak ederek galip gelmesini bildi.