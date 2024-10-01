Melih Saatçı yazdı: 'Gedson Fernandes bu sezon bambaşka'

Yayınlanma: 01.10.2024 - 09:36

Güncelleme: 01.10.2024 - 09:36

Beşiktaş, Kayserispor'u deplasmanda 3-0 mağlup etti. Melih Saatçı karşılaşmayı kaleme aldı.

Melih Saatçı'nın değerlendirmesi şu şekilde:

"Beşiktaş ilk yarı tutuktu. Ajax karşısında alınan farklı mağlubiyetin takımı mental anlamda geriye itmesi kaçınılmazdı.

Beşiktaş ilk yarıda Rafa Silva ve de Cıro Immobile ile iki net gol pozisyonunu gol ile sonuçlandıramadı. Ndour, Gedson ve de Muçi’nin orta sahada uyum sağlayamaması Beşiktaş’ı hücumda etkisizleştirdi. Kanatlardan da etkili atak organizasyonları yapılamayınca Beşiktaş doğru düzgün top yapamadı.

İkinci yarı tutukluğunu atan Beşiktaş, ileriye daha hızlı ve de organize çıkınca Gedson ile golü buldu. Gedson Fernandez, hırsı, dinamizmi ve de en önemlisi düzgün gol vuruşları ile bu sezon bambaşka…

Rafa Silva son haftalarda eski görüntüsünden uzak olsa da sahada varlığı yeter !

Joao Mario,ne yazık ki henüz istenilen seviyede değil artık kalitesini göstermesi gerekiyor. Beşiktaş ondan katkı bekliyor.

Frankfurt karşılaşması öncesi alınan galibiyet Beşiktaş’a moral oldu."