Mesut Özil'den Cristiano Ronaldo'ya destek
Türk asıllı Alman futbolcu Mesut Özil, performansı nedeniyle eleştirilen eski takım arkadaşı Cristiano Ronaldo hakkında açıklamalarda bulundu. Özil, "Cristiano Ronaldo, yakında 38 yaşına girecek. Sezon başına 50 gol atmaması mı sizi şaşırttı?" ifadelerini kullandı.
Mesut Özil, eski takım arkadaşı ve yakın dostu olan Cristiano Ronaldo ile ilgili açıklama yaptı.
Real Madrid'de Cristiano Ronaldo ile birlikte forma giyen Mesut, "Cristiano Ronaldo hakkında basındaki bu olumsuzluğun nereden geldiğini gerçekten anlayamıyorum. Medya sadece tık almaya çalışıyor ve kariyeri bitmiş yorumcular Cristiano'nun adını söyleyip dikkat çekmek için kötü sözler söylüyor" dedi.
"BU MU SİZİ ŞAŞIRTTI"
Mesut Özil, "Cristiano Ronaldo, yakında 38 yaşına girecek. Sezon başına 50 gol atmaması mı sizi şaşırttı? Futbolseverler, onun 20 yıl boyunca nasıl oynadığını gördü ve mutlu oldu. Yeni nesilden hiç kimse onun rakamlarını tekrarlayamaz. Sonsuza dek kendi kategorisinde olacak" ifadelerini kullandı.
"BİRAZ DAHA SAYGI!"
Özil, "Herkes spor tarihinin en büyük sporcularından birine daha fazla saygı göstermeli" sözleriyle konuşmasını noktaladı.
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