Ronaldo ve Portekiz
Geride kalan günlerde işaret ettiğim gibi, Portekiz’in İsviçre’yi 6-1 yenerek çeyrek finale uzandığı karşılaşmayı izlerken ekrana da yansıyan teknik direktör Fernando Santos’un sinirli ama doğru kararını sizlere aktarmak gereğini duydum. Büyüklerimizin futbol adına hatırlatıcı söylemi bu karşılaşmada kanıtlandı. “Gençler düşünebilse, yaşlılar yapabilse”nin son örneği Cristiano Ronaldo oldu. Yaşı nedeniyle gerileyen ve önemsenen tedbirleri aşamayan Ronaldo, hocası tarafından ilk kez İsviçre maçında yedek bırakılsa da Pepe’nin son anda oyuna giren takım arkadaşına kaptanlık bandını takması önemsenmelidir. Bu karşılaşmada Joao Felix ve Gonçalo Ramos dikkat çeken bir başarı gösterdiler.
Turnuvanın favorilerinden İspanya’yı eleyen Fas’ın başarılı oyunu ve penaltılara giden maçta kalecisi Bono’nun kurtarışları çok anlamlı olarak hatırlanacaktır. Bono, 10 yıldır İspanya Ligi’nde forma giyen bir kaleci. 31 yaşındaki file bekçisi İspanya maçından önce son 50 penaltı vuruşundan 13’ünü kurtarmayı başarmış bir isim. Fas’ın takım oyunuyla elde ettiği bu önemsenecek başarı, örnek doğru futbolla kalecilerin ekipleri için önemini hatırlattı. Çünkü Katar’daki Dünya Kupası başka gerçeği de herkese sunmaktadır. Artık futbol hepimizindir. Ama kuralları ile!
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