Metin Öztürk'ten Süper Kupa açıklaması: 'Kupa varsa aday değil, sahibiyiz'

Yayınlanma: 08.12.2023 - 17:25

Güncelleme: 08.12.2023 - 17:25

Süper Lig ekiplerinden Galatasaray'ın ikinci başkanı Metin Öztürk, Türkiye Kupası kura çekiminin ardından Süper Kupa, play-off sistemi, yayın gelirleri ve Nicolo Zaniolo hakkında açıklamalarda bulundu.

'KUPA VARSA ADAY DEĞİL, SAHİBİYİZ'

29 Aralık Cuma günü Suudi Arabistan'da oynanacak Süper Kupa karşılaşması hakkında konuşan Metin Öztürk, "Ortada bir kupa varsa, Galatasaray adayı değil, sahibidir. Beşiktaş ile Antalya daha önce Katar'da oynadı. Galatasaray - Fenerbahçe derbisi gibi etki sağlamamıştır. Heyecanla bekliyoruz. Nerede olursa olsun kazanmak istiyoruz. 100. yıl olduğu için İstanbul'da olsaydı daha iyi olabilirdi. Aslanlar gibi oynayıp umarım kupayı Türkiye'ye getireceğiz" dedi.

'BÜYÜK LİGLERDE PLAY-OFF YOK'

Son dönemlerde gündemde yuer alan play-off sistemi için konuşan Galatasaray yöneticisi, "Avrupa'da büyük liglerde play-off yok. Daha çok küçük liglerde yarışı heyecanlı hale getirmek için yapıyorlar. Bizim için uygun olmadığını düşünüyorum. Takım sayısının az olduğu liglerde olabilir. Bu konu daha çok pişecek. TFF iyi niyetle daha çok geliri nasıl getirebiliriz diye uğraşıyor. TFF'nin iyi niyetine de set çekmemek lazım. Bence play-off Süper Lig'e uygun değil" ifadelerini kullandı.

'REKABETİN OLDUĞU YERDE FİYATLAR ARTAR'

Süper Lig yayın gelirinin düşmesi hakkında konuşan Öztürk, "Rekabetin olduğu yerde kalite artar ve fiyatlar tatmin edici yere gelir. Burada sadece yayıncıyı eleştiremeyiz. Rekabetin olmaması, kulüplerin birbiriyle çekişmesi, korsan yayınların engellenememesi, bunların yanında engel. 6.7 milyar pound İngiltere'de ihale oldu. Biraz daha çaba gösterilirse bu rakamlar yukarı çıkar. 500 milyon dolardan 80 milyon dolara indi. Galatasaray gibi büyük takımlar sadece yayın ihalesine odaklanmaz. Olması gereken rakam 500 milyon dolar ama şimdi olan 80 milyon dolar olan gelir 250 milyon dolara çıkarsa TFF'yi tebrik etmemiz lazım. Son dönemdeki çalışmaları tebrik etmemiz lazım" diye konuştu.

'ZANIOLO BİZİM FUTBOLCUMUZ'

Yaz Transfer döneminde Aston Villa'ya satın alma opsiyonuyla kiralık gönderilen Nicolo Zaniolo hakkında konuşan Metin Öztürk, "Zaniolo bizim futbolcumuz. Buna Okan Buruk ve Erden Timur önümüze getirsin de ne yapacağımıza öyle bakalım. Okan hocanın ihtiyacı var mı? Erden Timur'un fikri ne? Önce onların fikirlerini dinleyelim. Her futbolcuyla ilgili bu durum. Erden Timur müthiş götürüyor. O varken bizim yorum yapmamız doğru olmaz. Erden Timur'un kulüp için ne kadar faydalı olduğunu biliyorum. 13. sırada olan bir takım geçen sene şampiyon oldu. Şimdi Şampiyonlar Ligi'nde gidiyor. Öncelikli olarak başkan sorumlu. Öncelikli alkış ona sonra da Erden Timur'a..." dedi.