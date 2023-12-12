MHK: 'Bu saldırı Türk futboluna yapılmıştır'

Merkez Hakem Kurulu (MHK), Süper Lig'in 15 haftasında oynanan MKE Ankaragücü-Çaykur Rizespor maçında yaşanan olaylar nedeniyle kınama mesajı yayımladı

AA
Yayınlanma: 12.12.2023 - 08:03
MHK: 'Bu saldırı Türk futboluna yapılmıştır'
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Merkez Hakem Kurulu (MHK), Süper Lig'in 15. haftasında oynanan MKE Ankaragücü-Çaykur Rizespor maçının ardından hakem Halil Umut Meler'e yapılan saldırıyla ilgili kınama mesajı yayımladı.

Türkiye Futbol Federasyonunun internet sitesinden yayımlanan mesajda, şunlar kaydedildi:

"Ankara Eryaman Stadyumu'nda oynanan MKE Ankaragücü-Çaykur Rizespor müsabakasında, çok değerli hakemimiz Halil Umut Meler'e yönelik saldırıyı şiddetle kınıyor ve lanetliyoruz. Bu saldırı, sadece hakemlerimize değil, Türk futboluna da yapılmıştır. Merkez Hakem Kurulu olarak sonuna kadar hakemimizin yanında olduğumuzu ifade ederiz. Yasal ve idari süreci yakından takip edeceğimizi ve bu olaya sebebiyet veren tüm sorumluların en ağır şekilde cezalandırılması adına olayın takipçisi olacağımızı beyan ederiz."


MHK Halil Umut Meler Faruk Koca

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