MHK: 'Bu saldırı Türk futboluna yapılmıştır'
Merkez Hakem Kurulu (MHK), Süper Lig'in 15 haftasında oynanan MKE Ankaragücü-Çaykur Rizespor maçında yaşanan olaylar nedeniyle kınama mesajı yayımladı
Merkez Hakem Kurulu (MHK), Süper Lig'in 15. haftasında oynanan MKE Ankaragücü-Çaykur Rizespor maçının ardından hakem Halil Umut Meler'e yapılan saldırıyla ilgili kınama mesajı yayımladı.
Türkiye Futbol Federasyonunun internet sitesinden yayımlanan mesajda, şunlar kaydedildi:
"Ankara Eryaman Stadyumu'nda oynanan MKE Ankaragücü-Çaykur Rizespor müsabakasında, çok değerli hakemimiz Halil Umut Meler'e yönelik saldırıyı şiddetle kınıyor ve lanetliyoruz. Bu saldırı, sadece hakemlerimize değil, Türk futboluna da yapılmıştır. Merkez Hakem Kurulu olarak sonuna kadar hakemimizin yanında olduğumuzu ifade ederiz. Yasal ve idari süreci yakından takip edeceğimizi ve bu olaya sebebiyet veren tüm sorumluların en ağır şekilde cezalandırılması adına olayın takipçisi olacağımızı beyan ederiz."
İlgili Haberler
En Çok Okunan Haberler
-
- Türkiye'nin en zengin 100 ailesi belli oldu
- Deniz Akkaya'dan olay yaratacak 'swinger' iddiası
- Yüzlerce yurttaş tek mesajla evlerinden oldu!
- Fenerbahçe'den TFF'ye Galatasaray maçı için mektup!
- Beker’den şoke eden itiraf
- Meclis karıştı, Özel kürsüden müdahale etti!
- Ankaragücü başkanından hakeme yumruk!
- Asgari ücret konusunda Erdoğan’ın aklındaki rakam!
- Sarıgül ile Bahçeli arasında samimi selamlaşma!
- 'Ücret söyleme şansımız yok'