Milan - Inter maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Milli futbolcu Hakan Çalhanoğlu'nun formasını giydiği Inter, UEFA Şampiyonlar Ligi yarı final ilk maçında deplasmanda Milan'a konuk olacak. Milano derbisi TSİ 22:00'de başlayacak.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 10.05.2023 - 09:41
Milan - Inter maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
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UEFA Şampiyonlar Ligi'nde yarı final heyecanı yaşanıyor.

Stefano Pioli yönetimindeki Milan, kendi sahasında Simone Inzaghi'nin takımı Inter'i konuk edecek.

MILAN - INTER MAÇI SAAT KAÇTA?

Giuseppe Meazza Stadı'nda oynanacak mücadele TSİ 22:00'de başlayacak.

MILAN - INTER MAÇI HANGİ KANALDA?

İspanyol hakem Jesus Gil Manzano'nun yöneteceği karşılaşma TV 8'den naklen yayımlanacak.

Milan, çeyrek final turunda Napoli'yi iki maç sonunda 2-1 mağlup ederek yarı finale yükselmişti.

Inter ise Benfica'yı toplamda 5-3 mağlup ederek yarı final biletini alan taraf olmuştu.


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