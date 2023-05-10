Milan - Inter maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
Milli futbolcu Hakan Çalhanoğlu'nun formasını giydiği Inter, UEFA Şampiyonlar Ligi yarı final ilk maçında deplasmanda Milan'a konuk olacak. Milano derbisi TSİ 22:00'de başlayacak.
UEFA Şampiyonlar Ligi'nde yarı final heyecanı yaşanıyor.
Stefano Pioli yönetimindeki Milan, kendi sahasında Simone Inzaghi'nin takımı Inter'i konuk edecek.
MILAN - INTER MAÇI SAAT KAÇTA?
Giuseppe Meazza Stadı'nda oynanacak mücadele TSİ 22:00'de başlayacak.
MILAN - INTER MAÇI HANGİ KANALDA?
İspanyol hakem Jesus Gil Manzano'nun yöneteceği karşılaşma TV 8'den naklen yayımlanacak.
Milan, çeyrek final turunda Napoli'yi iki maç sonunda 2-1 mağlup ederek yarı finale yükselmişti.
Inter ise Benfica'yı toplamda 5-3 mağlup ederek yarı final biletini alan taraf olmuştu.
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