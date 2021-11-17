Milli takımın play-off'taki rakipleri belli oldu

Katar 2022 yolunda 2. torbaya inen milliler Portekiz, İskoçya, İtalya, Rusya, İsveç ve Galler'den biriyle eşleşecek.

AA
17 Kasım 2021 Çarşamba, 00:40
Abone Ol google-news

Karadağ'ı yenip grubu 2. sırada bitiren (A) Milli Takımımızın play-off serisindeki olası rakipleri belli oldu.

Milli Takım 2. torbada yer aldı.

A Milli Futbol Takımı, 2022 FIFA Dünya Kupası play-off'unda seri başı olamadı. Millilerin muhtemel rakipleri Portekiz, İskoçya, İtalya, Rusya, İsveç ve Galler oldu.


Video Haberler

En Çok Okunan Haberler