Milli takımın play-off'taki rakipleri belli oldu
Katar 2022 yolunda 2. torbaya inen milliler Portekiz, İskoçya, İtalya, Rusya, İsveç ve Galler'den biriyle eşleşecek.
Karadağ'ı yenip grubu 2. sırada bitiren (A) Milli Takımımızın play-off serisindeki olası rakipleri belli oldu.
Milli Takım 2. torbada yer aldı.
A Milli Futbol Takımı, 2022 FIFA Dünya Kupası play-off'unda seri başı olamadı. Millilerin muhtemel rakipleri Portekiz, İskoçya, İtalya, Rusya, İsveç ve Galler oldu.
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