Monaco'da Kovac dönemi sona erdi
Monaco, Hırvat teknik adam ile yollarını ayırdığını açıkladı.
Fransa Birinci Futbol Ligi takımlarından Monaco'da teknik direktör Niko Kovac ile yollar ayrıldı.
Kulüpten yapılan açıklamada, 50 yaşındaki Hırvat teknik adamın görevine son verildiği ve yeni teknik direktör gelene kadar Stephane Nado'nun takımı çalıştıracağı kaydedildi.
72 MAÇTA 42 GALİBİYET
2020 yılının temmuz ayında Monaco'da göreve başlayan Kovac, 74 maçta 42 galibiyet, 16 beraberlik ve 16 mağlubiyet aldı.
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