Napoli'li futbolcu Victor Osimhen'in transfer ücreti Fransızları korkuttu
Fransa Birinci Futbol Ligi (Ligue 1) ekibi Paris Saint-Germain, Nijeryalı yıldız Victor Osimhen için Napoli'nin istediği transfer ücretini yüksek buldu.
Paris Saint-Germain, Victor Osimhen için görüşmelere başladı ancak transfer, Napoli'nin istediği yüksek bonservis nedeniyle tıkandı.
Footmercato'da yer alan habere göre; Paris Saint-Germain Strateji Danışmanı Luis Campos, Napoli ve Osimhen'in menajeriyle temasa geçti. Napoli Başkanı Aurelio De Laurentiis, Osimhen için 150 milyon Euro istediğini belirtti.
Victor Osimhen
FFP, PSG'Yİ KISITLIYOR
Finansal Fair Play kıskacında olan PSG, 150 milyon Euro'luk bonservisi ödeyebilecek kapasitede olsa da kuralların kıskacı altında.
MANU, 150 MİLYON ÖDEMEK İÇİN İSTEKLİ
PSG'nin elini zorlaştıran diğer faktör ise Osimhen için devrede olan Manchester United'ın bu ücreti ödemeye istekli olması.
OSIMHEN, BAŞROL OLMAK İSTİYOR
Napoli'yi şampiyonluğa götüren Osimhen ise Manchester United'daki yeni yapılanma ve en öndeki yıldız olma durumundan ötürü teklife sıcak bakıyor. PSG'nin kadrosunda bulunan Mbappe, Neymar ve Messi, Osimhen'in 4. oyuncu olma fikrine soğuk bakmasına neden oluyor.
29 MAÇTA 30 GOLE ETKİ
2020 yazında Lille'den Napoli'ye 75 milyon Euro bonservis bedeliyle transfer olan 24 yaşındaki Nijeryalı golcü, bu sezon 29 resmi maçta 25 gol atıp 5 asist yaptı.
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