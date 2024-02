Yayınlanma: 07.02.2024 - 16:56

Güncelleme: 07.02.2024 - 16:56

Doğu ve Batı Konferansı'nın karşı karşıya geleceği NBA All Star 2024'ün başlayacağı tarih merak ediliyor. Peki, NBA All Star 2024 ne zaman? NBA All Star 2024 kadrosunda kimler var?

NBA ALL STAR 2024 NE ZAMAN?

73. NBA All Star maçı, 19 Şubat'ta saat 04.00'te ABD'nin Indianapolis kentindeki Gainbridge Fieldhouse'ta oynanacak.

NBA ALL STAR KADROSUNDA KİMLER VAR?

Takımlarında ilk 5’te yer alan isimler şu şekilde;

Batı Konferansı

LeBron James (Los Angeles Lakers), Kevin Durant (Phoenix Suns), Nikola Jokic (Denver Nuggets), Luka Doncic (Dallas Mavericks), Shai Gilgeous-Alexander (Oklahoma City Thunder)

Doğu Konferansı

Giannis Antetokounmpo, Damian Lillard (Milwaukee Bucks), Joel Embiid (Philadelphia 76ers), Jayson Tatum (Boston Celtics), Tyrese Haliburton (Indiana Pacers)