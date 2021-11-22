NBA'de Kings, başantrenör Walton ile yollarını ayırdı
Amerikan Profesyonel Basketbol Ligi NBA'de Kings, başantrenör Walton ile çalışmayacağını açıkladı.
Amerikan Basketbol Ligi (NBA) takımlarından Sacramento Kings'te başantrenör Luke Walton'ın görevine son verildi.
Kulüpten yapılan açıklamaya göre, Walton'ın yerine geçici olarak yardımcısı Alvin Gentry getirildi.
Daha önce Los Angeles Lakers'ı (2016-2019) çalıştıran 41 yaşındaki Walton, 2019-20 sezonu başından bu yana başantrenörlüğünü üstlendiği Kings'te 68 galibiyet ve 93 mağlubiyet yaşadı.
Kings, 6 galibiyet ve 11 mağlubiyetle Batı Konferansı'nın 12. sırasında yer alıyor.
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