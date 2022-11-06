NBA'de milli basketbolcu Alperen Şengün'ün sayıları Houston Rockets'a yetmedi
Amerikan Basketbol Ligi'nde (NBA) milli yıldız Alperen Şengün'ün formasını giydiği Houston Rockets, deplasmanda karşılaştığı Minnesota Timberwolves'a 129-117 mağlup oldu.
Houston Rockets forması giyen Alperen Şengün'ün 17 sayılık performans Minnesota Timberwolves karşısında galibiyet için yetmedi.
NBA'e 8 karşılaşmayla devam edildi. Minnesota Timberwolves'un, Houston Rockets'ı 129-117 yendiği maçta milli basketbolcu Alperen Şengün, 20 dakika 22 saniye süre aldı.
Houston Rockets forması giyen Şengün, 17 sayı, 7 ribaunt ve 5 asistlik performansı mağlubiyete engel olamadı.
Minnesota Timberwolves'ta Karl-Anthony Towns, bulduğu 25 sayı ile maçın en skorer oyuncusu oldu.
MILWAUKEE BUCKS, 9'DA 9 YAPTI
Doğu Konferansı lideri Milwaukee Bucks, Oklahoma City Thunder'ı 108-94 yenerek 9'de 9 yaptı.
Milwaukee Bucks'ta Giannis Antetokounmpo'nun sakatlığı nedeniyle yedek kulübesinde olduğu maçta Brook Lopez 25 sayı attı.
BOSTON CELTICS, ÜÇLÜK REKORUNU KIRDI
Boston Celtics, New York Knicks'i 133-118 mağlup etti. Boston Celtics'te Jaylen Brown 30 sayı ve Jayson Tatum 26 sayı attı.
Boston Celtics, maçta bulduğu 27 üçlükle bir maçta bulduğu en fazla üçlük sayısıyla NBA takım rekorunu kırdı.
New York Knicks'te Julius Randle, 29 sayı, RJ Barrett ise 27 sayı kaydetti.
NBA'de gecenin sonuçları şu şekilde:
Orlando Magic-Sacramento Kings: 123-126
Charlotte Hornets-Brooklyn Nets: 94-98
Atlanta Hawks-New Orleans Pelicans:124-121
New York Knicks-Boston Celtics: 118-133
Milwaukee Bucks-Oklahoma City Thunder: 108-94
Minnesota Timberwolves-Houston Rockets: 129-117
Denver Nuggets-San Antonio Spurs: 126-101
Phoenix Suns-Portland Trail Blazers: 102-82
Video Haberler
- Öğrenciler günlük 10 bin ekmek üretiyor
- Topladığı el işi Türk kilimleriyle Tokyo'da sergi açtı
- Millet İttifakı'nın adayı ne zaman açıklanacak?
- Sokak köpekleri, mağazadan oyuncak pelüş köpek kaçırdı
- Park alanından çıkarırken bebekle polis ilgilendi
- AKP'nin Hedef 2023 deyip yapamadığı 10 vaat
- Türkiye Yüzyılı mı, Çöküş Yüzyılı mı?
- Yok böyle sokak röportajı! Yurttaşlar birbirine girdi...
- Endemik çiçekler, camda şekil buldu
- Umudunun tükendiği an sıfır otomobil sahibi oldu
En Çok Okunan Haberler
-
- Tüm yurtta etkili olacak!
- Mansur Yavaş, Erdoğan sloganına karşılık verdi!
- 'Şık olmayan’ görevden alma
- 'Sözlerinin altına imzamı atarım'
- TRT'deki muhabirlik görevine son verildi iddiası
- AKP'den dikkat çeken 'HDP ziyareti' çıkışı
- Ekrem İmamoğlu'nu hedef alayım derken...
- Selahattin Demirtaş'tan 4 sorulu anket
- 'Burnunuzdan fitil fitil getirene kadar...'
- 'Dokunulmazlıkları kaldırılsın' çağrısı